En vivo: San Lorenzo empata 0-0 con Cerro Porteño y ambos se quedaron con diez jugadores
San Lorenzo, que cayó ante Cúcuta en el primer amistoso en Montevideo, iguala sin abrir el marcador frente al Ciclón de Paraguay.
San Lorenzo cerrará su participación en la Serie Río de la Plata enfrentado a Cerro Porteño de Paraguay, este sábado a las 20.00, en el Parque Viera de Montevideo. El equipo de Damián Ayude cayó en su debut y necesita generar buenas sensaciones en el grupo para afrontar el inicio de la Liga.
San Lorenzo debuta el viernes 23 en el Pedro Bidegain, recibiendo a Lanús por la Zona A del Torneo Apertura.