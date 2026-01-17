Presenta:

Deportes

|

San Lorenzo

En vivo: San Lorenzo empata 0-0 con Cerro Porteño y ambos se quedaron con diez jugadores

San Lorenzo, que cayó ante Cúcuta en el primer amistoso en Montevideo, iguala sin abrir el marcador frente al Ciclón de Paraguay.

MDZ Deportes

Fueron expulsados Alexis Cuello (San Lorenzo) y Matías Pérez (Cerro Porteño) por un cruce picante.

Fueron expulsados Alexis Cuello (San Lorenzo) y Matías Pérez (Cerro Porteño) por un cruce picante.

FotoBaires

San Lorenzo cerrará su participación en la Serie Río de la Plata enfrentado a Cerro Porteño de Paraguay, este sábado a las 20.00, en el Parque Viera de Montevideo. El equipo de Damián Ayude cayó en su debut y necesita generar buenas sensaciones en el grupo para afrontar el inicio de la Liga.

San Lorenzo debuta el viernes 23 en el Pedro Bidegain, recibiendo a Lanús por la Zona A del Torneo Apertura.

Te Podría Interesar

El minuto a minuto de San Lorenzo vs Cerro Porteño

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas