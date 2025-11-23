En vivo: Rosario Central y Estudiantes empatan 0-0 en Arroyito un duelo que promete ser muy picante
Por los octavos del Clausura, el recientemente decretado campeón Rosario Central recibe a Estudiantes de La Plata en el Gigante.
Por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, Rosario Central recibe a Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito. El encuentro promete ser muy picante, dadas todas las polémicas acontecidas alrededor de los dos clubes luego que que se decretara campeón al elenco local.