En vivo: River y Belgrano definen al campeón del Torneo Apertura en Córdoba

River y Belgrano se enfrentarán este domingo en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol para definir al nuevo campeón del fútbol argentino.

El encuentro, que está programado para las 15:30, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, que cuenta con capacidad para 57 mil espectadores y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer.