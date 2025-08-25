En vivo: River visita a Lanús con varios cambios y el objetivo de seguir en la cima de su zona
El River de Gallardo viene de avanzar en la Copa Libertadores y se enfrentará al Granate en la Fortaleza. Transmite ESPN Premium a las 21:15.
Lanús y River chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por ESPN Premium.
Ambos equipos llegan de sufrir entresemana por torneos internacionales: el Millonario clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por penales a Libertad, mientras que el Granate hizo lo propio ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana.