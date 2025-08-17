Presenta:

En vivo: River le gana 4-2 a Godoy Cruz en un auténtico partidazo en el Monumental

River gana con los goles de Driussi al minuto 4 y a los 49' y de Galoppo a los 19' y los 45'. Para Godoy Cruz, Auzmendi marcó un doblete a los 9' y a los 29'.

MDZ Deportes

River enfrenta a Godoy Cruz en el Monumental.

@RiverPlate

El golazo de Driussi para el 1-0 de River

Golazo de Driussi para el 1-0 de River ante Godoy Cruz

El gol de Auzmendi para el empate de Godoy Cruz

El gol de Galoppo para el 2-1 de River

Gol de Galoppo para el 2-1 de River

El gol de penal de Auzmendi para el 2-2

El gol de Galoppo para el 3-2 de River

El segundo gol de Driussi para el 4-2 de River

Seguí el minuto a minuto de River Plate - Godoy Cruz

