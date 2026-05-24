En vivo: River le gana 2-1 a Belgrano en Córdoba y se está consagrando campeón del Torneo Apertura
Tras un gran pase de Facundo Colidio, autor del 1-0, el pibe Galván convirtió el segundo de River, que se está quedando con el título en el Kempes.
River derrota 2-1 a Belgrano en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol para definir al nuevo campeón del fútbol argentino.
El delantero Facundo Colidio marcó el 1-0 para River ante Belgrano de Córdoba, a los 17 minutos de juego. Tras un desborde de Juan Cruz Meza por la derecha, el juvenil metió el pase al medio para el ex Tigre que la empujó debajo del arco y puso el 1-0.
Facundo Colidio abrió el marcador para River
El defensor Leonardo Morales marcó el 1-1 para Belgrano de Córdoba ante River, a los 26 minutos del primer tiempo. Tras un gran tiro de esquina desde la derecha de Lucas Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo donde el ex jugador de Gimnasia La Plata cabeceó cruzado y puso el 1-1.
Belgrano lo empató de pelota parada
El mediocampista Tomás Galván marcó el 2-1 para River ante Belgrano de Córdoba, a los 14 minuots de juego. En un contragolpe letal, el delantero Facundo Colidio encaró por la mitad y, al llegar al área, abrió a su izquierda para el ex Vélez que la acomodó para delante, le pegó cruzado y puso el 2-1.
Galván convirtió el 2-1 de River, que acaricia el título
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