En vivo: River empata 1-1 con Palmeiras, pero va por la victoria y la clasificación en Brasil
River ganaba 1-0 con un gol de Maxi Salas, pero Vitor Roque puso el empate en el inicio del complemento y por ahora el elenco brasileño pasa a semis.
River visitará este miércoles a Palmeiras de Brasil con el objetivo de dar vuelta la serie ante uno de los grandes candidatos y así meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.
Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para River frente a Palmeiras.