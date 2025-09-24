Presenta:

Deportes

|

River Plate

En vivo: River empata 1-1 con Palmeiras, pero va por la victoria y la clasificación en Brasil

River ganaba 1-0 con un gol de Maxi Salas, pero Vitor Roque puso el empate en el inicio del complemento y por ahora el elenco brasileño pasa a semis.

MDZ Deportes

Maximiliano Salas celebra el tanto del 1-0 parcial de River en el estadio Allianz Parque, en Sao Paulo.&nbsp;

Maximiliano Salas celebra el tanto del 1-0 parcial de River en el estadio Allianz Parque, en Sao Paulo. 

EFE

River visitará este miércoles a Palmeiras de Brasil con el objetivo de dar vuelta la serie ante uno de los grandes candidatos y así meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para River frente a Palmeiras.

Te Podría Interesar

El gol de Maxi Salas para el 1-0 de River ante Palmeiras en Brasil

Maxi Salas, cabezazo de anticipo y 1-0 de River

Maxi Salas, cabezazo de anticipo y 1-0 de River

El minuto a minuto de Palmeiras vs River

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas