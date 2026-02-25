En vivo: Real Madrid empata 1-1 con Benfica en el Bernabéu y está 2-1 arriba en el global
Tras el triunfo 1-0 del Real Madrid en Lisboa, Benfica se imponía en la revancha con un gol de Silva al minuto 14, pero Tchouaméni marcó tablas a los 16'.
Por el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League, Real Madrid y Benfica juegan una revancha caliente en el Santiago Bernabéu tras lo que fue el escándalo de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. El Merengue se impuso 1-0 en la ida en Lisboa con un golazo del crack brasileño.