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República Democrática del Congo

En vivo: RD Congo lo dio vuelta, vence 2-1 a Uzbekistán y se está metiendo en 16avos

Uzbekistán ganaba con un gol de Shomurodov al minuto 10, pero RD Congo remontó con lo tantos de Wissa a los 68' y Mayele a los 78'.

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La R.D. del Congo y Uzbekistán se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La R.D. del Congo y Uzbekistán se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

EFE

Por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026, la República Democrática del Congo busca un triunfo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que le permitiría, de mínima, clasificar como uno de los mejores terceros. Enfrente está Uzbekistán, cuya única esperanza para avanzar es ganar por siete goles de diferencia. En simultáneo, Portugal y Colombia se enfrentan en Miami.

El golazo de Shomurodov para el 1-0 de Uzbekistán

El gol de penal de Wissa para el empate de RD Congo

El gol de Mayele para el 2-1 de RD Congo

El minuto a minuto de RD Congo - Uzbekistán

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