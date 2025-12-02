En vivo: Racing y Tigre no pasaron del 0-0 y hay penales en el Cilindro de Avellaneda

Al término de los 90 minutos, la Academia y el Matador no se sacaron diferencias, por lo que debe jugarse el alargue. En tiempo de descuento, el cuadro de Victoria se quedó con diez hombres por la expulsión de Ramón Arias. Luego, Gastón Martirena y Santiago Sosa también verían la roja en el primer y segundo tiempo extra, respectivamente.