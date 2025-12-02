Presenta:

Racing Club

En vivo: Racing y Tigre no pasaron del 0-0 y hay penales en el Cilindro de Avellaneda

Racing no se sacó diferencias con Tigre por los cuartos de final del Clausura. El ganador de la tanda enfrentará en semifinales a Boca en la Bombonera.

MDZ Deportes

Por un lugar en semifinales, Racing recibe a Tigre en el Cilindro.

Fotobaires

En el último duelo de cuartos de final del Torneo Clausura, Racing recibe a Tigre en el Cilindro de Avellaneda. El ganador enfrentará en semifinales a Boca Juniors en la Bombonera, luego de su triunfo del domingo por 1-0 ante Argentinos Juniors.

Al término de los 90 minutos, la Academia y el Matador no se sacaron diferencias, por lo que debe jugarse el alargue. En tiempo de descuento, el cuadro de Victoria se quedó con diez hombres por la expulsión de Ramón Arias. Luego, Gastón Martirena y Santiago Sosa también verían la roja en el primer y segundo tiempo extra, respectivamente.

La expulsión de Ramón Arias en Tigre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995682044211261664?s=20&partner=&hide_thread=false

La expulsión de Gastón Martirena en Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995686748823617616?s=20&partner=&hide_thread=false

La expulsión de Santi Sosa en Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995692031281115152?s=20&partner=&hide_thread=false

El minuto a minuto de Racing - Tigre

Embed

