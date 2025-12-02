En vivo: Racing y Tigre no pasaron del 0-0 y hay penales en el Cilindro de Avellaneda
Racing no se sacó diferencias con Tigre por los cuartos de final del Clausura. El ganador de la tanda enfrentará en semifinales a Boca en la Bombonera.
En el último duelo de cuartos de final del Torneo Clausura, Racing recibe a Tigre en el Cilindro de Avellaneda. El ganador enfrentará en semifinales a Boca Juniors en la Bombonera, luego de su triunfo del domingo por 1-0 ante Argentinos Juniors.
Al término de los 90 minutos, la Academia y el Matador no se sacaron diferencias, por lo que debe jugarse el alargue. En tiempo de descuento, el cuadro de Victoria se quedó con diez hombres por la expulsión de Ramón Arias. Luego, Gastón Martirena y Santiago Sosa también verían la roja en el primer y segundo tiempo extra, respectivamente.