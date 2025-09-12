En vivo: Racing y San Lorenzo empatan 0-0 en un clásico con promesa de partidazo en el Cilindro
Racing, que perdió todos los partidos de local, recibe a San Lorenzo, que podría alcanzar la cima, por la octava jornada del torneo Clausura 2025.
Racing y San Lorenzo chocan este viernes en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por ESPN Premium.
Con expectativas en la Copa Libertadores, el conjunto de Gustavo Costas viene de ser goleado y en el penúltimo lugar; mientras que el Ciclón marcha cuarto. Es un partido interzonal.