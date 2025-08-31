En vivo: Racing pierde 3-1 frente a Unión de Santa Fe en el Cilindro de Avellaneda

Unión de Santa Fe vence por 3-1 a Racing al término de la primera parte del encuentro que se disputa en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

El conjunto de Avellaneda inició el partido con el pie derecho, con un tanto del centrodelantero Adrián “Maravilla” Martínez. Sin embargo el Tatengue lo sorprendió con dos contundentes goles, que llegaron por las definiciones precisas de Marcelo Luciano Estigarribia y Cristian Tarragona. Ya en el segundo tiempo, Augusto Solari amplió el marcador tras una insólita salida en falso de Gabriel Arias.