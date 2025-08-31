Presenta:

En vivo: Racing pierde 3-1 frente a Unión de Santa Fe en el Cilindro de Avellaneda

Racing ganaba con un gol de Maravilla, pero Unión se lo dio vuelta con goles de Estigarribia, Tarragona y Augusto Solari, tras una salida en falso de Arias.

MDZ Deportes

Adrián Balboa, delantero de Racing, se lleva el balón ante la marca de Lautaro Vargas.&nbsp;

FotoBaires

Unión de Santa Fe vence por 3-1 a Racing al término de la primera parte del encuentro que se disputa en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

El conjunto de Avellaneda inició el partido con el pie derecho, con un tanto del centrodelantero Adrián “Maravilla” Martínez. Sin embargo el Tatengue lo sorprendió con dos contundentes goles, que llegaron por las definiciones precisas de Marcelo Luciano Estigarribia y Cristian Tarragona. Ya en el segundo tiempo, Augusto Solari amplió el marcador tras una insólita salida en falso de Gabriel Arias.

Maravilla Martínez abrió el marcador para Racing en Avellaneda

Unión lo empató rápido con un cabezazo de Estigarribia

Tarragona lo dio vuelta para Unión de Santa Fe

El gol de Tarragona para el 2-1 de Unión ante Racing

Salida en falso de Arias y gol de Augusto Solari

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Racing Club vs Unión de Santa Fe

