En vivo: Racing iguala sin goles frente a Unión de Santa Fe en el Cilindro de Avellaneda

Racing recibe a Unión de Santa Fe en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón a las 21:15 hs. El compromiso contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, quien estará secundado desde el VAR por Álvaro Carranza. El duelo será transmitido por la señal deportiva ESPN Premium.