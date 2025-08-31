Presenta:

Deportes

|

Racing Club

En vivo: Racing iguala sin goles frente a Unión de Santa Fe en el Cilindro de Avellaneda

Racing, anteúltimo en su zona con apenas 4 puntos, recibe a Unión de Santa Fe en el Cilindro con la urgencia de sumar para salir del fondo.

MDZ Deportes

Este domingo, el Racing de Gustavo Costas y el Unión de Leonardo Madelón se enfrentarán en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Foto: Fotobaires

Este domingo, el Racing de Gustavo Costas y el Unión de Leonardo Madelón se enfrentarán en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Foto: Fotobaires

Racing recibe a Unión de Santa Fe en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón a las 21:15 hs. El compromiso contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, quien estará secundado desde el VAR por Álvaro Carranza. El duelo será transmitido por la señal deportiva ESPN Premium.

El minuto a minuto de Racing Club vs Unión de Santa Fe

Embed

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas