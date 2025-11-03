En vivo: Racing empata 0-0 ante Central Córdoba con la necesidad de ganar para meterse en playoffs
En Santiago del Estero, Racing Club enfrenta al elenco santiagüeño con la misión de sumar de a tres para volver a la zona de clasificación a la segunda fase.
Central Córdoba y Racing chocan este lunes en el marco de la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 19 horas de la Argentina en el Estadio Alfredo Terrera. Se podrá ver por TNT Sports.
El Ferroviario busca una victoria que lo vuelva a colocar como líder del grupo, mientras que la Academia, golpeada por la eliminación de la Copa Libertadores, busca meterse en zona de playoffs.
El minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs Racing Club