En vivo: a pesar de la lluvia, ya se juega el segundo tiempo entre la Lepra y River, que igualan 0 a 0

Independiente Rivadavia juega una de las semifinales de la Copa Argentina , ante River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes , con el arbitraje de Andrés Gariano . La Lepra sueña con meterse en la final por primera vez en su historia.

El equipo que dirige Alfredo Berti , que cuenta con el regreso de Tomás Bottari y de Sebastián Villa para este encuentro, está obligado a mostrar su mejor versión teniendo en cuenta que enfrente estará el River de Gallardo, que aún no funciona como quiere su DT, pero que siempre tiene figuras importantes.

Para el Azul se trata de un encuentro que puede "salvarle el año", teniendo en cuenta que en el Torneo Clausura no rindió como se esperaba y está prácticamente sin chances de meterse en los playoff, con solo dos triunfos, 6 empates y 5 derrotas en 13 partidos.

Los primeros 20 minutos de partido fueron parejos, con la Lepra parada de igual a igual, incluso disputándole la posesión al equipo de Marcelo Gallardo. Pero, a partir de ese minuto, el Millonario empezó a controlar la pelota y a tirarle toda la jerarquía de sus jugadores encima a los de Berti. La más clara para River llegó recién a los 27, tras un disparo de Quintero que dio en el palo.

A pesar de ese contexto, la Lepra esperaba bien parada en el fondo y sabía que tenía en el contragolpe el arma más importante, a partir de las corridas de Sebastián Villa.

A los 32, River volvió a llegar y con claridad. Un remate de Acuña fue controlado por Centurión, que no la pudo controlar y en el rebote casi la mete, Montiel primero y luego Nacho Fernández, pero la defensa de la Lepra salvó su arco con lo justo.

A los de Berti, a esa altura, el partido le empezó a costar demasiado, ya que empezó a jugarse muy cerca de Centurión y Armani era casi un espectador.

De todas maneras, y con una lluvia torrencial como protagonista sobre el final del primer tiempo, ninguno pudo romper el 0 y se fueron al descanso empatados.

Por las condiciones climáticas, el arranque del complemento se demoró casi una hora. Con la cancha con mucha agua comenzó la segundo tiempo.

Las formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Luciano Gómez; Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT Alfredo Berti.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT Marcelo Gallardo.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - River