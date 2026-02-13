Presenta:

En vivo: tras perder el clásico ante el Globo, San Lorenzo iguala 0-0 con Unión en Santa Fe

Con la misión de recuperarse tras la derrota ante Huracan, San Lorenzo enfrenta a Unión de Santa Fe, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

MDZ Deportes

El mendocino Ignacio Perruzzi, volante central de San Lorenzo, defiende el balón ante la presencia de Cristian Tarragona, delantero de Unión.&nbsp;&nbsp;

El mendocino Ignacio Perruzzi, volante central de San Lorenzo, defiende el balón ante la presencia de Cristian Tarragona, delantero de Unión.  

San Lorenzo empata sin goles ante Unión de Santa Fe, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse tras la derrota en el clásico frente a Huracán.

El encuentro se juega en el estadio 15 de Abril y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro es Ariel Penel, quien cuenta con la colaboración en el VAR de Hernán Mastrángelo.

El minuto a minuto de Unión de Santa Fe vs San Lorenzo

