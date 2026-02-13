En vivo: tras perder el clásico ante el Globo, San Lorenzo iguala 0-0 con Unión en Santa Fe
Con la misión de recuperarse tras la derrota ante Huracan, San Lorenzo enfrenta a Unión de Santa Fe, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura.
San Lorenzo empata sin goles ante Unión de Santa Fe, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse tras la derrota en el clásico frente a Huracán.
El encuentro se juega en el estadio 15 de Abril y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro es Ariel Penel, quien cuenta con la colaboración en el VAR de Hernán Mastrángelo.