En vivo: Paul Aron y Pierre Gasly mejoraron sus tiempos en sus segundas vueltas en la FP1 de Monza

Los dos pilotos de Alpine bajaron sus tiempos en la primera práctica del Gran Premio de Italia y la diferencia entre ambos es a un segundo.

Franco Colapinto no disputará la FP1 del Gran Premio de Italia y su lugar lo tomará Paul Aron.

Comienza un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. Sin embargo, luego de su gran performance en el GP de Países Bajos, el cual finalizó en el puesto 11°, el argentino no formará parte de la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Italia a las 8:30 (hora de Argentina). Esto se debe a que Alpine, por cumplir con el reglamento de la categoría, lo reemplazó por Paul Aron, el reserva de la escudería. De esta manera, Franco regresará a la acción en la FP2 (12:00).

El minuto a minuto de Paul Aron y Alpine en la FP1 de Italia Paul Aron tuvo un pequeño susto en la variante Ascari El piloto estonio tocó la grava y realizó un trompo de 180 grados. De todas maneras, el monoplaza no sufrió ningún daño y pudo continuar sin problemas con su vuelta.

¡TROMPO DE ARON EN MONZA! El piloto de Alpine perdió el control de su monoplaza y terminó saliendo de la pista.



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

Pierre Gasly también dio su segunda vuelta rápida El piloto francés, que había pasado por los boxes, salió nuevamente a la pista y marcó su segundo tiempo rápido en la FP1. En esta oportunidad, Gasly giró en un tiempo de 1:22.307.

Segundo tiempo rápido de Paul Aron, el reemplazante de Franco Colapinto El piloto estonio siguió dando vueltas en el trazado de Monza y mejoró su marca con respecto al primer giro. En esta oportunidad, el sustituto de Colapinto marcó un tiempo de 1:22.565.