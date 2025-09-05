En vivo: Paul Aron y Pierre Gasly mejoraron sus tiempos en sus segundas vueltas en la FP1 de Monza
Los dos pilotos de Alpine bajaron sus tiempos en la primera práctica del Gran Premio de Italia y la diferencia entre ambos es a un segundo.
Comienza un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. Sin embargo, luego de su gran performance en el GP de Países Bajos, el cual finalizó en el puesto 11°, el argentino no formará parte de la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Italia a las 8:30 (hora de Argentina). Esto se debe a que Alpine, por cumplir con el reglamento de la categoría, lo reemplazó por Paul Aron, el reserva de la escudería. De esta manera, Franco regresará a la acción en la FP2 (12:00).
El minuto a minuto de Paul Aron y Alpine en la FP1 de Italia
Paul Aron tuvo un pequeño susto en la variante Ascari
El piloto estonio tocó la grava y realizó un trompo de 180 grados. De todas maneras, el monoplaza no sufrió ningún daño y pudo continuar sin problemas con su vuelta.
Pierre Gasly también dio su segunda vuelta rápida
El piloto francés, que había pasado por los boxes, salió nuevamente a la pista y marcó su segundo tiempo rápido en la FP1. En esta oportunidad, Gasly giró en un tiempo de 1:22.307.
Segundo tiempo rápido de Paul Aron, el reemplazante de Franco Colapinto
El piloto estonio siguió dando vueltas en el trazado de Monza y mejoró su marca con respecto al primer giro. En esta oportunidad, el sustituto de Colapinto marcó un tiempo de 1:22.565.
Primera vuelta de Paul Aron y Pierre Gasly en Monza
Los dos pilotos de Alpine salieron a marcar su primer tiempo rápido en el templo de la velocidad y la diferencia entre ambos fue mínima. El francés marcó un tiempo de 1:24.004 con gomas medias mientras que el reemplazante de Franco Colapinto giró en 1:24.182.