En vivo: otro try de los Springboks lleva el marcador a 22 a 13 ante Los Pumas

Los Pumas juegan ante Sudáfrica en el encuentro que marca el final de su participación en la edición 2025 del Rugby Championship , el certamen que enfrenta al Seleccionado nacional con las potencias del hemisferio sur: Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

El encuentro se lleva a cabo en el Twickenham Stadium de Inglaterra , tras la polémica decisión de los directivos de la Unión Argentina de Rugby que no les gustó para nada a los fanáticos del rugby argentino. Se puede ver a través de ESPN y Disney+.

En la primera mitad Los Pumas volvieron a realizar un gran partido, como ocurrió en Durban hace una semana, y se fueron al descanso arriba en el marcador por 13 a 10.

Los puntos argentinos llegaron gracias a un gran try de Bautista Delguy , y a la conversión de Santiago Carreras , más dos penales del pateador de Los Pumas , máximo anotador del torneo.

Sudáfrica descontó con un try de Cobus Reinach, más la conversión y un penal de Sacha Feinberg-Mngomezulu, la gran figura sudafricana.

En el comienzo del complemento, los Springboks arrancaron con todo y llegaron al try de la mano de Malcolm Marx, para pasar al frente 15 a 13. Mngomezulu falló la conversión.

A los 12 del complemento, otra vez atacó con furia Sudáfrica y llegó otro try de la mano de Cobus Reinach y con la posterior conversión de Mngomezulu el marcador se fue a 22 para los africanos.

La formación de Los Pumas y de los Springboks

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi; 4. Gudo Petti, 5. Pedro Rubiolo; 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona; 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli; 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy; 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Juan Martín González, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano, 23. Rodrigo Isgró.

Sudáfrica: 1. Ox Nche, 2. Malcolm Marx, 3. Thomas du Toit; 4. Eben Etzebeth, 5. Ruan Nortje; 6. Siya Kolisi (C), 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese; 9. Cobus Reinach, 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu; 11. Ethan Hooker, 12. Damian de Allende, 13. Canan Moodie, 14. Cheslin Kolbe; 15. Damian Willemse.

Suplentes: 16. Bongi Mbonambi, 17. Jan-Hendrik Wessels, 18. Wilco Louw, 19. RG Snyman, 20. Kwagga Smith, 21. Grant Williams, 22. Manie Libbok, 23. Jesse Kriel.

Así llegan Los Pumas

Los Pumas llegan a este encuentro luego de una dura derrota ante este mismo rival el sábado pasado por 67-30. En el inicio de dicho encuentro, los dirigidos por Felipe Contepomi habían arrancado muy bien e incluso estuvieron a segundos de irse en ventaja al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad todo se vino abajo y los actuales bicampeones del mundo los pasaron por arriba para terminar imponiéndose por casi 40 puntos de diferencia.

Aquel triunfo le permitió a Sudáfrica llegar a los 15 puntos para liderar este Rugby Championship y quedar uno por delante de su escolta, Nueva Zelanda.

Es por esto que los Springboks solo dependen de ellos mismos para quedarse con un nuevo título en esta competición, logro que obtendrán en caso de ganar con punto bonus.

Los Pumas, por su parte, están últimos en el torneo con nueve puntos, producto de dos triunfos y tres derrotas, aunque una victoria podría hacer que terminen la competición en el tercer puesto al igual que el año pasado.

A lo largo de esta campaña en el Rugby Championship, Los Pumas consiguieron cosas muy importantes como ganarles por primera vez en su historia a Nueva Zelanda como locales e incluso tuvieron contra las cuerdas en los dos partidos a Australia, cayendo sobre la hora en el primero e imponiéndose en el siguiente.