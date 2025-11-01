En vivo: con Messi de titular, Inter Miami visita a Nashville en busca del pase a cuartos de la MLS
Inter Miami viene de ganar 3-1 el primer encuentro de la serie y una nueva victoria los meterá entre los cuatro mejores de la Conferencia Este.
El Inter Miami de Lionel Messi visita este sábado a Nashville SC, por la segunda fecha de la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2025. El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el GEODIS Park, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.
El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Lionel Messi, ganó 3-1 de local en el primer partido del mejor de tres que disputa por la Primera Ronda de los playoffs.
El minuto a minuto de Nashville vs Inter Miami