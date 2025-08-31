En vivo: con Messi de titular, Inter Miami empata 0-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup
Inter Miami enfrenta a Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup. Messi busca repetir la conquista de 2023, el primer título en la historia del club.
Inter Miami, con Lionel Messi como gran figura, buscará una nueva corona en la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders. El rosarino apunta a repetir lo logrado en 2023, cuando conquistó el primer título en la historia del club.
El partido se jugará en el Lumen Field de Seattle, desde las 21 (hora argentina), con transmisión de Apple TV. El árbitro designado es el costarricense Juan Gabriel Calderón.