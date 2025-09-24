En vivo: con Messi de titular, Inter Miami empata 0-0 frente a New York City por la MLS
Con Lionel Messi desde el arranque, Inter Miami intentará sumar en su visita a New York City para asegurarse un lugar en la siguiente fase del torneo.
El Inter Miami de Lionel Messi visita este miércoles a New York City FC, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025. El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Citi Field, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.
De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de recuperarse, tras dos derrotas al hilo, con dos buenas victorias que lo tuvieron al astro rosarino marcando en ambos encuentros.