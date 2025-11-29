En vivo: Con Messi de titular, el Inter Miami va por el título de la Conferencia Este ante New York City
Inter Miami enfrenta la instancia más importante de su historia y Lionel Messi vuelve a aparecer como la gran carta ofensiva.
Inter Miami y New York City protagonizarán este sábado a las 20 (hora argentina) la final de la Conferencia Este en el Chase Stadium, en un duelo que otorgará un lugar en la definición de la Major League Soccer. El partido no contará con transmisión televisiva en la Argentina y podrá verse exclusivamente mediante AppleTV a través del MLS Season Pass. El ganador se medirá con el vencedor de la final del Oeste entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega a este encuentro en el mejor momento de su historia deportiva. Finalizó tercero en la fase regular con 65 puntos y superó unos exigentes playoffs tras dejar atrás a Nashville y luego golear 4-0 a Cincinnati. Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como figuras principales dentro de un plantel con fuerte presencia argentina, el equipo parte como favorito.