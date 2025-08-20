En vivo: Sin Messi, que no fue ni al banco, Inter Miami le gana 1-0 a Tigres y se está metiendo en semis

Inter Miami busca meterse entre los cuatro mejores de la Leagues Cup, pero lo hará sin Lionel Messi. El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo ante Tigres.

Mientras Rodrigo De Paul sería titular en Inter Miami, Lionel Messi no entrenó el martes a la par del grupo y está en duda.

El Chase Stadium de Florida es escenario de un mano a mano picante entre Inter Miami y Tigres, por un lugar en las semifinales de la Leagues Cup. Sin embargo, la gran noticia pasa por la ausencia de Lionel Messi, que ni siquiera está en el banco de suplentes por la molestia muscular que lo persigue desde hace casi tres semanas.

La Pulga se había lesionado el 2 de agosto frente a Necaxa, cuando apenas iban 11 minutos de juego. Los estudios confirmaron una lesión muscular leve en la pierna derecha, motivo por el cual ya se había perdido los choques ante Pumas y Orlando City. Reapareció el 16 de agosto contra LA Galaxy, donde marcó un golazo y dio una asistencia de taco, pero terminó el partido tocándose la zona y preocupado por su físico.

Lionel Messi llegó vestido de civil al Chase Stadium Durante la semana se especuló con que podía estar en el cruce de cuartos, pero finalmente Javier Mascherano lo dejó afuera para no forzarlo. Messi llegó con el plantel, vestido de civil, y seguirá el partido desde la platea junto a su familia.

¿Cuándo podría volver a jugar Lionel Messi en Inter Miami? El regreso del 10 argentino ahora apunta al sábado 23 de agosto, cuando Inter Miami visite a DC United por la fecha 28 de la MLS, siempre que su evolución lo permita y el DT lo considere.