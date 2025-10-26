Presenta:

En vivo: con Mastantuono en el banco, Real Madrid vence 1-0 al Barcelona con gol de Mbappé

Por la fecha 10, Real Madrid se impone sobre Barcelona en El Clásico con un tanto de Kylian Mbappé al minuto 21. Mastantuono arrancó como suplente.

MDZ Deportes

Real Madrid y Barcelona juegan el clásico en el Santiago Bernabéu.

EFE

Por la fecha 10 de LaLiga, Real Madrid, puntero con 24 unidades, y Barcelona, escolta con 22, se enfrentan en el Santiago Bernabéu en un duelo clave por la pelea del campeonato español. Franco Mastantuono a la espera de jugar su primera edición de El Clásico, comienza en el banco de suplentes.

El golazo que le anularon a Mbappé por un offside milimétrico

El gol de Mbappé para el 1-0 del Real Madrid

El gol de Mbappé para el 1-0 de Real Madrid

La formación de Real Madrid

El minuto a minuto de Real Madrid - Barcelona

