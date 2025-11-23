En vivo: Los Pumas ya juegan su último partido del año en Twickenham ante Inglaterra

La Selección argentina de rugby , Los Pumas , se enfrenta con su par de Inglaterra , en su último partido en el 2025. El encuentro se lleva a cabo en el mítico estadio de Twickenham , que tiene capacidad para 82 mil espectadores. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró son titulares.

El equipo de Felipe Contepomi está teniendo una muy buena gira europea y busca cerrarla con un nuevo triunfo. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Cardiff por 52-28 y luego dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.