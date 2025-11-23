Presenta:
Los Pumas, ante uno de los duelos más duros del año.&nbsp;&nbsp;
En vivo: Los Pumas ya juegan su último partido del año en Twickenham ante Inglaterra

Los Pumas juegan ante Inglaterra en Twickenham. Es el último partido de la gira europea y del año para el equipo que conduce Felipe Contepomi.

Juan Andrés Tuzzi

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, se enfrenta con su par de Inglaterra, en su último partido en el 2025. El encuentro se lleva a cabo en el mítico estadio de Twickenham, que tiene capacidad para 82 mil espectadores. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró son titulares.

El equipo de Felipe Contepomi está teniendo una muy buena gira europea y busca cerrarla con un nuevo triunfo. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Cardiff por 52-28 y luego dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.

El minuto a minuto del partido

¡Arrancó el partido en Twickenham!

El seleccionado inglés y el argentino ya se enfrentan en el mítico estadio. ¡Chocan dos potencias!

La formación de Los Pumas

Argentina: Tomás Gallo, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

La formación de Inglaterra

Inglaterra: Ellis Genge, Luke Cowan Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Maro Itoje, Alex Coles, Guy Pepper, Sam Underhill, Ben Earl, Ben Spencer, George Ford, Elliot Daly, Max Ojomoh, Henry Slade, Immanuel Feyi-Waboso y Freddie Steward.

