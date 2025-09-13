En vivo: Los Pumas aumentan la diferencia en el comienzo del segundo tiempo y ganan 25 a 7

Con los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró como titulares, Los Pumas juegan ante a Australia , por la cuarta fecha del Rugby Championship , torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur y que atraviesa su última edición. El encuentro se disputa en el Aussie Stadium de Sídney , que tiene capacidad para 45 mil espectadores.

Los Pumas, dirigidos por Felipe Contepomi , llegan a este encuentro luego de sufrir una ajustada derrota justamente ante Australia en la tercera fecha, donde cayeron 28 a 24 tras sufrir un try en el último segundo.

Los Pumas empezaron ganando el partido gracias a un penal de Santiago Carreras, pero al minuto, Australia marcó un try por medio de Joseph Sua’ali’i y con la posterior conversión de Tane Edmedy se puso 7 a 3 arriba, antes de los 6 minutos de juego.

Luego apareció, a los 9 minutos, Julián Montoya para anotar el primer try de Los Pumas y el equipo de Contepomi se puso 10 a 7 arriba nuevamente. La conversión y otros dos penales de Carreras llevaron el resultado a 16 a 7.

Sobre el final de la primera mitad del partido, otro penal bien ejecutado por Santi Carreras llevó el resultado a 19 a 7.

En el comienzo del complemento, Santi Carreras volvió a convertir dos penales consecutivos y Los Pumas se pusieron 25 a 7.

Los datos en la previa

Esta caída los hizo bajar a la última posición en este Rugby Championship, aunque en caso de recuperarse y volver al triunfo podrían terminar la fecha en la segunda colocación.

En las fechas anteriores, Los Pumas perdieron primero ante Nueva Zelanda, aunque una semana después pudieron tomarse revancha para ganarles por primera vez en su historia como locales.

Los Wallabies, por su parte, atraviesan uno de los peores momentos de su historia, ya que en el 2023 quedaron eliminados en la fase de grupos del Mundial y en el último Rugby Championship terminaron últimos e incluso sufrieron una aplastante derrota ante Los Pumas por 67 a 27.

Pese a este flojo momento, los australianos tuvieron un buen inicio en este Rugby Championship, donde consiguieron el mencionado triunfo ante Los Pumas y otro frente a Sudáfrica, los actuales campeones del mundo, aunque estos últimos pudieron derrotarlos una semana después.

El historial entre Los Pumas y los Wallabies en el Rugby Championship marca un claro dominio para los oceánicos, que dominan con 17 triunfos, solo cinco derrotas y dos empates, aunque los argentinos ganaron tres de los últimos cinco enfrentamientos.

Los titulares de Los Pumas ante los Wallabies

1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.