En vivo: Lanús empata 0-0 ante Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana
Lanús va en busca de un nuevo título internacional, pero de momento no se saca diferencias con el Flamengo en la Fortaleza.
Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, va en busca de su cuarto título internacional. En la Fortaleza, recibe al duro Flamengo, último ganador de la Libertadores, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026 con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera. La revancha en el Maracaná será el próximo jueves a la misma hora.