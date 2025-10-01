En vivo: la Selección Sub 20 derrota a Australia y acaricia la clasificación a octavos del Mundial Sub 20
Tras su debut con un triunfo 3-1 ante Cuba, la Selección Sub 20 dirigida por Diego Placente buscará otra victoria que selle su pasaje a octavos de final.
Con un gol del goleador Alejo Sarco a los 3 minutos, la Selección Argentina Sub 20 le gana 1-0 a Australia por la fecha 2 del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El encuentro se disputa en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
