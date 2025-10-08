Presenta:

Selección argentina Sub 20

En vivo: la Selección argentina Sub 20 golea 4-0 a Nigeria y se mete en cuartos de final

Con los goles de Sarco al minuto 1, Carrizo por duplicado a los 23' y 53' y Silvetti a los 65', la Selección argentina Sub 20 se florea ante Nigeria por los octavos.

MDZ Deportes

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a Nigeria en el Estadio Nacional de Chile.

EFE

El gol de Sarco para el 1-0 de Argentina

El golazo de tiro libre de Carrizo para el 2-0 de Argentina

El segundo gol de Carrizo para el 3-0 de Argentina

El gol de Silvetti para el 4-0 de Argentina

El minuto a minuto de Argentina - Nigeria

