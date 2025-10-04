En vivo: la Selección argentina Sub 20 empata 0-0 frente a Italia y por ahora termina primero en el grupo
La Selección argentina Sub 20 iguala ante Italia por la tercera y última jornada con el objetivo de terminar primero del Grupo D.
La Selección argentina Sub 20 juega este sábado ante Italia por la fecha 3 del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Elías Figueroa Brander, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.
El conjunto dirigido por Diego Placente debutó con una victoria ante Cuba y logró el pasaje anticipado a octavos de final con una goleada ante Australia. Frente a Italia intentará quedarse con el primer puesto.