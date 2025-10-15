En vivo: la Selección argentina Sub 20 empata 0-0 con Colombia por un lugar en la final del Mundial

La Selección argentina Sub 20 , dirigida por Diego Placente , se enfrentará este miércoles a las 20 con Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

La Selección argentina está teniendo una gran actuación en este Mundial Sub 20, en el que avanzó a las semifinales luego de ganar en todas sus presentaciones con muchísima autoridad, por lo que se ilusiona con cortar con la sequía de 18 años sin títulos en la categoría.