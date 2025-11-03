Presenta:

En vivo: la Selección argentina le gana 3-2 a Bélgica en el debut del Mundial Sub 17

En una ráfaga, Felipe Esquivel le rompió el arco al arquero de Bélgica y estampó el 3-2 de la Selección argentina ante los Red Devils.

MDZ Deportes

La Selección argentina le gana 3-2 a Bélgica en el debut del Mundial Sub 17. (Créditos: @Argentina)

Felipe Esquivel dio vuelta el partido y ahora Argentina gana 3-2

Facundo Jainikoski puso el 2-2 de la Selección argentina

Stan Naert dio vuelta el partido para Bélgica

Arthur De Kimpe puso el 1-1

El golazo de Tulián para el 1-0 de la Selección argentina

Las estadísticas de Argentina-Bélgica

