En vivo: la Selección argentina le gana 3-2 a Bélgica en el debut del Mundial Sub 17
En una ráfaga, Felipe Esquivel le rompió el arco al arquero de Bélgica y estampó el 3-2 de la Selección argentina ante los Red Devils.
Felipe Esquivel dio vuelta el partido y ahora Argentina gana 3-2
Facundo Jainikoski puso el 2-2 de la Selección argentina
Stan Naert dio vuelta el partido para Bélgica
Arthur De Kimpe puso el 1-1
El golazo de Tulián para el 1-0 de la Selección argentina
Las estadísticas de Argentina-Bélgica