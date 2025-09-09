En vivo: la Selección argentina iguala 0-0 con Ecuador y juega con diez por la expulsión de Otamendi

Por la fecha 18 y última, la Selección argentina enfrenta a Ecuador en Guayaquil. Nicolás Otamendi vio la roja al minuto 31.

La Selección argentina, sin Lionel Messi en esta oportunidad, cierra las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador por la fecha 18. Con la clasificación y el primer lugar asegurados, busca un último triunfo para cerrar el proceso clasificatorio de la mejor manera posible.

En un arranque intenso, la Tri tomó mayor protagonismo, impuso condiciones y llegó en reiteradas oportunidades. Los delanteros locales hicieron trabajar al Dibu Martínez, pero el arquero de la Scaloneta respondió bien cada vez que lo exigieron.

Selección argentina contra Ecuador La formación de Argentina ante Ecuador. @Argentina

EXPULSADO OTAMENDI En el último partido oficial del defensor, se va tras una falta en la puerta del área

31' | ECUADOR 0 - 0 ARGENTINA



31' | ECUADOR 0 - 0 ARGENTINA



— telefe (@telefe) September 9, 2025

Promediando la primera media hora, al minuto 31, Enner Valencia quedó solo, encarando para el área, y Nicolás Otamendi cortó el ataque con una falta de atrás siendo último hombre. Por esta razón, el árbitro Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja, dejando a Argentina con diez hombres. El Káiser le cedió la cinta de capitán a Rodrigo De Paul.