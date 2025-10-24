En vivo: la Lepra ya juega ante River por la semifinal de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y River Plate se enfrentan desde las 22.10 en el Mario Alberto Kempes. La Lepra busca la final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia juega desde las 22.10 una de las semifinales de la Copa Argentina, ante River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje de Andrés Gariano. La Lepra sueña con meterse en la final por primera vez en su historia.

El equipo que dirige Alfredo Berti, que cuenta con el regreso de Tomás Bottari y de Sebastián Villa para este encuentro, está obligado a mostrar su mejor versión teniendo en cuenta que enfrente estará el River de Gallardo, que aún no funciona como quiere su DT, pero que siempre tiene figuras importantes.

Para el Azul se trata de un encuentro que puede "salvarle el año", teniendo en cuenta que en el Torneo Clausura no rindió como se esperaba y está prácticamente sin chances de meterse en los playoff, con solo dos triunfos, 6 empates y 5 derrotas en 13 partidos.

Las formaciones Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Luciano Gómez; Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT Alfredo Berti.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT Marcelo Gallardo.