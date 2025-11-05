En vivo: la Lepra y Argentinos Juniors ya juegan en Córdoba por la final de la Copa Argentina

La Lepra enfrenta a Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina. El equipo de Berti va por la gloria y por su primera estrella.

Independiente Rivadavia juega el partido más importante de su historia, el que puede darle su primera estrella a nivel nacional. La Lepra enfrenta en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto, la final de la Copa Argentina, ante Argentinos Juniors.

En el camino quedaron Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y, nada más ni nada menos que River Plate. Y acá está el equipo de Alfredo Berti, a 90 minutos del título, en un encuentro que tiene a Nicolás Ramírez como árbitro principal y que se juega con VAR.

En un semestre complicado en el Torneo Clausura, en que ha cosechado muy pocos puntos, todos los cañones apuntaron a la Copa Argentina, la que además podría darle la clasificación a la Copa Libertadores de América.

Independiente tiene una baja sensible, la de Iván Villalba. De igual manera, el paraguayo no jugó contra el equipo de Gallardo por la lesión que lo tiene a mal traer hace unas semanas y tampoco está para este juego. Es por eso que en su lugar juega Alejo Osella, de buenas actuaciones en los encuentros en los que le tocó entrar.

El encuentro comenzó con mucha intensidad, con la mismo que transmitía el público de ambos equipos. Fue la Lepra, en ese empuje incial, la que antes del minuto tuvo una ocasión clara. Después de un buen movimiento de Arce, Matías Fernández no pudo rematar bien y Romero se quedó con ese primer intento.