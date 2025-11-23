Presenta:
Los Pumas, ante uno de los duelos más duros del año.&nbsp;&nbsp;
En Vivo

En vivo: Inglaterra suma a través de un penal y ahora Los Pumas caen 27 a 16

Los Pumas juegan ante Inglaterra en Twickenham. Es el último partido de la gira europea y del año para el equipo que conduce Felipe Contepomi.

Juan Andrés Tuzzi

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, se enfrenta con su par de Inglaterra, en su último partido en el 2025. El encuentro se lleva a cabo en el mítico estadio de Twickenham, que tiene capacidad para 82 mil espectadores. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró son titulares.

El equipo de Felipe Contepomi está teniendo una muy buena gira europea y busca cerrarla con un nuevo triunfo. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Cardiff por 52-28 y luego dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.

El minuto a minuto del partido

Live Blog Post

Ford amplía la ventaja

A través de un penal, George Ford lleva el marcador a 27 a 16 para Inglaterra.

Live Blog Post

Try de Inglaterra

Los locales llegan a un nuevo try gracias a Henry Slade. Con la conversión de Ford, Inglaterra lleva el marcador a 24 a 16.

Live Blog Post

¡Santi Carreras anota de penal!

Los Pumas siguen sumando y están a uno. Gran patada de Santi Carreras para descontar y poner el marcador 17 a 16.

Live Blog Post

¡Los Pumas se acercan!

A través de un penal de Tomás Albornoz, Los Pumas vuelven a anotar y están en partido. 17 a 13 arriba Inglaterra.

Live Blog Post

¡Try de Los Pumas!

Lso Pumas descontaron con un gran try de Justo Piccardo y la conversión de Tomás Albornoz. 17 a 10 abajo.

Live Blog Post

¡Arrancó el complemento!

Los Pumas e Inglaterra ya juegan la segunda parte. Ganan los locales 17 a 3.

Live Blog Post

Casi el tercer try inglés y final de la primera parte

Sobre el final, a Inglaterra le convalidaron un tercer try, pero fue anulado y terminó el primer tiempo. Al descanso, 17 a 3.

Live Blog Post

Falló Ford y todo sigue igual

George Ford no pudo anotar un penal para Inglaterra, que sigue arriba 17 a 3.

Live Blog Post

Descuentan Los Pumas

Los Pumas llegaron al merecido descuento a través de una gran patada de Tomás Albornoz a los 34 minutos. Ahora el marcador está 17 a 3.

Live Blog Post

Nuevo try inglés

Los locales amplían el marcador con un try de Feyi-Waboso y la posterior conversión de George Ford. 17 a 0 en 27 minutos.

Live Blog Post

No pudo Santi Carreras

Los Pumas no pudieron descontar con un penal de Santi Carreras que dio en uno de los palos. Sigue 0-10.

Live Blog Post

Try de Inglaterra

Tras un error argentino, Max Ojomoh consiguió el primer try del partido. La fácil conversión fue de George Ford. Los Pumas, 10 a 0 abajo.

Live Blog Post

Inglaterra abre el marcador

Con un drop de George Ford, los locales se ponen arriba 3 a 0 a los 8 minutos de juego.

Live Blog Post

¡Arrancó el partido en Twickenham!

El seleccionado inglés y el argentino ya se enfrentan en el mítico estadio. ¡Chocan dos potencias!

Live Blog Post

La formación de Los Pumas

Argentina: Tomás Gallo, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Live Blog Post

La formación de Inglaterra

Inglaterra: Ellis Genge, Luke Cowan Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Maro Itoje, Alex Coles, Guy Pepper, Sam Underhill, Ben Earl, Ben Spencer, George Ford, Elliot Daly, Max Ojomoh, Henry Slade, Immanuel Feyi-Waboso y Freddie Steward.

