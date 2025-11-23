En vivo: Inglaterra suma a través de un penal y ahora Los Pumas caen 27 a 16
Los Pumas juegan ante Inglaterra en Twickenham. Es el último partido de la gira europea y del año para el equipo que conduce Felipe Contepomi.
La Selección argentina de rugby, Los Pumas, se enfrenta con su par de Inglaterra, en su último partido en el 2025. El encuentro se lleva a cabo en el mítico estadio de Twickenham, que tiene capacidad para 82 mil espectadores. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró son titulares.
El equipo de Felipe Contepomi está teniendo una muy buena gira europea y busca cerrarla con un nuevo triunfo. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Cardiff por 52-28 y luego dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.