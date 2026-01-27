En vivo: Independiente visita a Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa
En Rosario, desde las 22.15, el Rojo y la Lepra rosarina buscarán sus primeras victorias en el Torneo Apertura 2026.
Por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, Newell’s e Independiente se enfrentarán este martes en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. El partido será dirigido por Daniel Zamora, comenzará a las 22.15 y se podrá ver por TNT Sports.
En el debut del certamen, la Lepra perdió 2-1 en su visita a Talleres, mientras que el Rojo sumó un punto en Avellaneda tras igualar 1-1 frente a Estudiantes.