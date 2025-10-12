Presenta:

Independiente Rivadavia

En vivo: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empatan 0-0 en el Gargantini en un derby de necesitados

Desde las 16.45, la Lepra y el Tomba se miden en la Catedral en uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 del torneo Clausura.

El Bautista Gargantini, preparado para vivir una fiesta del fútbol.&nbsp;

Alfredo Ponce / MDZ

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz chocan este domingo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Se podrá ver por ESPN Premium. Los dos equipos llegan necesitados de triunfos, ya que se encuentran fuera de la zona de playoffs.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz

