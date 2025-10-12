En vivo: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empatan 0-0 en el Gargantini en un derby de necesitados

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz chocan este domingo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Se podrá ver por ESPN Premium. Los dos equipos llegan necesitados de triunfos, ya que se encuentran fuera de la zona de playoffs.