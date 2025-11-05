En vivo: Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors igualan 0-0 en la final de Copa Argentina
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentan por el título en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors van en busca de su primer título de Copa Argentina. En el estadio Juan Domingo Perón (de Instituto de Córdoba), juegan una final histórica, que le otorgará al ganador, además de la gloria, la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors