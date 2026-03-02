En vivo: Independiente Rivadavia le gana a River en el Malvinas

Independiente Rivadavia con gol de Ríos supera a River Plate 1 a 0 en el Estadio Malvinas Argentinas, en un duelo clave con clima de final y tribunas repletas.

Independiente Rivadavia se pone en ventaja frente a River Plate gracias a un tanto de Gonzalo Ríos a los 18 minutos del primer tiempo.

La jugada encontró bien parado al conjunto mendocino, que aprovechó su momento en el partido para golpear primero y hacer explotar al estadio Malvinas Argentinas. Con intensidad y decisión en los metros finales, la Lepra capitalizó su oportunidad y ahora administra la ventaja parcial ante un rival que busca reaccionar.

El encuentro mantiene alto voltaje, con River intentando adelantarse en el campo y el equipo de Alfredo Berti firme en su planteo para sostener el 1 a 0.



