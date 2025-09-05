En vivo: Independiente Rivadavia le gana 2-1 a Tigre y se mete en semifinales de la Copa Argentina

El clima de Copa Argentina se vive en Rosario. Independiente Rivadavia se juega el pase a semifinales frente a Tigre en un choque con emociones fuertes, y River o Racing esperando en la próxima instancia.

El equipo mendocino pegó de entrada gracias a un pase largo de Sebastián Villa que dejó solo a Matías Fernández. El extremo definió de primera y cruzado para poner el 1-0 a los 14 minutos.

Pero la alegría le duró poco a la Lepra, porque a los 20’ Jabes Saralegui se animó desde la derecha con un misil al primer palo que se metió pese al esfuerzo de Ezequiel Centurión, decretando el empate.

¡GOLAZO DE TIGRE! A los 20', Saralegui marcó el 1-1 ante Independiente Rivadavia. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Udb42il6NM

La Lepra siguió buscando y tuvo chances claras: Fabrizio Sartori ganó en el primer palo tras un córner, pero se topó con el arquero Felipe Zenobio. También Villa probó con un zurdazo que se fue cerca.

Con el partido 1-1, el trámite se volvió de ida y vuelta. Independiente mostró decisión en ataque con Fernández y Villa, mientras que Tigre intentó golpear de contra, aprovechando los espacios.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Tigre