En vivo: Independiente Rivadavia le gana 2-1 a Tigre y se mete en semifinales de la Copa Argentina
Con goles de Matías Fernández y Federico Sartori, Independiente Rivadavia derrota a Tigre y, por ahora, espera por el vencedor de River o Racing en semifinales.
El clima de Copa Argentina se vive en Rosario. Independiente Rivadavia se juega el pase a semifinales frente a Tigre en un choque con emociones fuertes, y River o Racing esperando en la próxima instancia.
El equipo mendocino pegó de entrada gracias a un pase largo de Sebastián Villa que dejó solo a Matías Fernández. El extremo definió de primera y cruzado para poner el 1-0 a los 14 minutos.
Matías Fernández abrió la cuenta para Independiente Rivadavia
Pero la alegría le duró poco a la Lepra, porque a los 20’ Jabes Saralegui se animó desde la derecha con un misil al primer palo que se metió pese al esfuerzo de Ezequiel Centurión, decretando el empate.
Jabes Saralegui empató rápido para Tigre
La Lepra siguió buscando y tuvo chances claras: Fabrizio Sartori ganó en el primer palo tras un córner, pero se topó con el arquero Felipe Zenobio. También Villa probó con un zurdazo que se fue cerca.
Con el partido 1-1, el trámite se volvió de ida y vuelta. Independiente mostró decisión en ataque con Fernández y Villa, mientras que Tigre intentó golpear de contra, aprovechando los espacios.
