En vivo: Independiente Rivadavia le gana 2-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela y sale del fondo
Con goles de Matías Fernández y Sheyko Studer, el campeón de la Copa Argentina derrota al Halcón y sale del último puesto de su zona.
Independiente Rivadavia le gana 2-0 a Defensa y Justicia en un partido correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura. El duelo, que se juega en Florencio Varela, marca el cierre de la temporada para la Lepra, con Bruno Amiconi como árbitro y transmisión de ESPN Premium.
El gol de Matías Fernández para el 1-0 de la Lepra ante el Halcón
Sheyko Studer convirtió el segundo tras una gran jugada preparada
El minuto a minuto de Defensa y Justicia vs Independiente Rivadavia