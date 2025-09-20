Presenta:

En vivo: Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Unión en Santa Fe gracias a un gol en contra de Pittón

Tras un contragolpe fulminante de Matías Fernández, el defensor de Unión Mauro Pittón la metió en contra de su arco e Independiente Rivadavia gana en Santa Fe.

Diego Bautista

Con el regreso de Alex Arce a la titularidad después de cuatro partidos, Independiente Rivadavia buscará volver a la victoria en el Torneo Clausura.&nbsp;

NOTICIAS ARGENTINAS

Con un autogol de Mauro Pittón a los 12 minutos del primer tiempo, Independiente Rivadavia le gana 1-0 al puntero Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril, por la 9ª fecha del torneo Clausura.

Con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de TNT Sports, el Azul tiene el regreso a Alex Arce como titular en el ataque junto a Sebastián Villa. Los de Alfredo Berti, que vienen de perder 1-0 con Lanús y marchan 13° en la Zona A con 8 puntos, necesitan sumar para acercarse a los playoffs y pelear por la clasificación a una copa en la tabla anual.

La Lepra se puso en ventaja con un gol en contra

Independiente Rivadavia se puso en ventaja con un gol en contra de Mauro Pittón

El minuto a minuto de Unión de Santa Fe-Independiente Rivadavia

