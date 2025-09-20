En vivo: Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Unión en Santa Fe gracias a un gol en contra de Pittón
Tras un contragolpe fulminante de Matías Fernández, el defensor de Unión Mauro Pittón la metió en contra de su arco e Independiente Rivadavia gana en Santa Fe.
Con un autogol de Mauro Pittón a los 12 minutos del primer tiempo, Independiente Rivadavia le gana 1-0 al puntero Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril, por la 9ª fecha del torneo Clausura.
Con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de TNT Sports, el Azul tiene el regreso a Alex Arce como titular en el ataque junto a Sebastián Villa. Los de Alfredo Berti, que vienen de perder 1-0 con Lanús y marchan 13° en la Zona A con 8 puntos, necesitan sumar para acercarse a los playoffs y pelear por la clasificación a una copa en la tabla anual.
Te Podría Interesar
La Lepra se puso en ventaja con un gol en contra
Noticia en construcción.