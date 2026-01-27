En vivo: Independiente Rivadavia iguala 0-0 con Huracán en el Tomás Adolfo Ducó

Sin el lesionado Álex Arce, Independiente Rivadavia visita al Globo por la segunda fecha del Torneo Apertura. El Azul buscará otra victoria.

Respecto del debut frente al Decano, Independiente tendrá una modificación obligada: Fabrizio Sartori ingresará por Álex Arce, quien sufrió una fractura de clavícula y estará dos meses afuera.

Independiente Rivadavia enfrenta a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo viene de empatar ante Banfield en su debut, mientras que la Lepra llega tras un triunfo con polémica frente a Atlético Tucumán.

El conjunto mendocino se impuso 2-1 ante el Decano, en un partido marcado por el gol de Alejo Osella, que fue revisado durante varios minutos por el VAR ante las dudas sobre si la pelota había cruzado completamente la línea. Finalmente, la terna arbitral convalidó el tanto y le dio la victoria a Independiente Rivadavia.

Huracán, por su parte, debutó ante Banfield con la presencia de sus hinchas, ya que el Taladro permitió público visitante. El equipo de Diego Martínez estuvo cerca de irse sin nada, pero el gol de Jordy Caicedo a los 39 minutos del segundo tiempo le permitió rescatar un empate y sumar su primer punto en el torneo.