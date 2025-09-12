En vivo: Independiente Rivadavia empata sin goles con Lanús en la Fortaleza granate

Independiente Rivadavia empata 0-0 frente a Lanús en un partido correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús y se puede ver por TNT Sports.

La Lepra busca estirar la racha positiva para meterse en puestos de clasificación a los playoff y recuperar su lugar en la zona de Copa Sudamericana. El Granate no llega en la mejor forma tras la eliminación ante Argentinos Juniors de la Copa Argentina y la goleada sufrida ante Vélez, mientras se prepara para los cuartos de final de la Copa Sudamericana.