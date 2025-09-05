Presenta:

En vivo: Independiente Rivadavia empata 0-0 con Tigre por el pase a las semifinales de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se enfrenta a Tigre este viernes a las 21:10 por los cuartos de final de la Copa Argentina. El vencedor se medirá con River o Racing.

El paraguayo Alfio Oviedo, delantero de Tigre, cubre el balón ante la pegajosa marca de Sheyko Studer. defensor leproso. Fue en el último Tigre-Independiente de hace unas semanas.&nbsp;

Independiente Rivadavia y Tigre chocan este viernes en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se juega desde las 21.10 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por TyC Sports.

El Matador llega tras eliminar a San Lorenzo, mientras que la Lepra hizo lo propio ante Central Córdoba. El ganador esperará por el vencedor entre Racing y River.

