En vivo: Independiente Rivadavia empata 0-0 con Tigre por el pase a las semifinales de la Copa Argentina
Independiente Rivadavia se enfrenta a Tigre este viernes a las 21:10 por los cuartos de final de la Copa Argentina. El vencedor se medirá con River o Racing.
Independiente Rivadavia y Tigre chocan este viernes en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se juega desde las 21.10 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por TyC Sports.
El Matador llega tras eliminar a San Lorenzo, mientras que la Lepra hizo lo propio ante Central Córdoba. El ganador esperará por el vencedor entre Racing y River.