En vivo: Independiente pierde 1-0 con la Universidad de Chile y se complica demasiado su clasificación
Independiente, que cayó 1-0 en la ida, recibió un baldazo de agua fría en el inicio y ahora necesita convertir al menos dos goles para forzar los penales.
Independiente pierde 1-0 frente a la Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con la necesidad de dar vuelta la serie de octavos de final tras la derrota 1-0 en la ida. Para forzar los penales deberá imponerse por la mínima, mientras que un triunfo por dos o más goles lo clasificará de manera directa a los cuartos.
Para sorpresa de todos, Lucas Assadi abrió el marcador para la Universidad de Chile, a los 12 minutos del primer tiempo, que le gana 1-0 a Independiente.