En vivo: Independiente pierde 1-0 contra Banfield en su regreso al Libertadores de América

Por la fecha 8, Independiente recibe a Banfield en el Libertadores de América por el interzonal con el objetivo de sumar de a 3 por primera vez en el Clausura.

Martín Río festeja su gol ante la desazón de los jugadores de Independiente.

Banfield le gana a Independiente por 1 a 0, al final del primer tiempo del cotejo que disputan esta tarde en Avellaneda, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

A los 37 minutos del primer tiempo, tras un corner, Martín Río ganó de cabeza y metió el balón al palo más alejado de Rodrigo Rey para abrir el marcador.

El minuto a minuto de Independiente - Banfield

