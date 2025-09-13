En vivo: Independiente pierde 1-0 contra Banfield en su regreso al Libertadores de América
Por la fecha 8, Independiente recibe a Banfield en el Libertadores de América por el interzonal con el objetivo de sumar de a 3 por primera vez en el Clausura.
Banfield le gana a Independiente por 1 a 0, al final del primer tiempo del cotejo que disputan esta tarde en Avellaneda, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
A los 37 minutos del primer tiempo, tras un corner, Martín Río ganó de cabeza y metió el balón al palo más alejado de Rodrigo Rey para abrir el marcador.