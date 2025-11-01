En vivo: Independiente empata 0-0 ante Atlético Tucumán en Avellaneda
Independiente sueña con ganar los tres partidos que le restan en la primer fase y que se de una milagrosa combinación de resultados para clasificar a la Copa.
Independiente, que viene de derrotar a Platense y romper la racha negativa de 15 partidos sin ganar, recibirá este sábado a Atlético Tucumán, por la decimocuarta fecha del torneo Clausura, en la que podría ser su última chance de seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana.
El encuentro está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.
El minuto a minuto de Independiente vs Atlético Tucumán