En vivo: sin inconvenientes, la Selección argentina aplasta 6-0 a Puerto Rico

La Selección argentina golea sin problemas por 3-0 a Puerto Rico, al término del primer tiempo del partido que disputan esta noche en el Chase Stadium de Miami, en el segundo amistoso internacional de octubre, tras el 1-0 contra Venezuela del viernes.
El mediocampista Alexis Mac Allister abrió el marcador para el elenco nacional, a los 14 minutos, y volvió a convertir a los 36', mientras que a los 23' amplió la ventaja el defensor Gonzalo Montiel.
El gol de Mac Allister para el 1-0 de Argentina
El gol de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Argentina
El gol de Montiel para el 2-0 de Argentina
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978259344765456688&partner=&hide_thread=false
El segundo gol de Mac Allister para el 3-0 de Argentina
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978262500052226253&partner=&hide_thread=false
El gol en contra de Echevarría para el 4-0 de Argentina
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978275044577980442&partner=&hide_thread=false
El gol de Lautaro Martínez para el 5-0
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978278588345381111&partner=&hide_thread=false
El segundo gol de Lautaro Martínez para el 6-0 de Argentina
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978279904853582095&partner=&hide_thread=false
La formación de Argentina
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1978243543148757205&partner=&hide_thread=false
El minuto a minuto de Argentina - Puerto Rico