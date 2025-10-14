Presenta:

En vivo: sin inconvenientes, la Selección argentina aplasta 6-0 a Puerto Rico

La Selección argentina golea a Puerto Rico con los dobletes de Mac Allister y Lautaro Martínez, un gol de Montiel y otro en contra de Echevarria.

La Selección argentina se mide ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami.

La Selección argentina golea sin problemas por 3-0 a Puerto Rico, al término del primer tiempo del partido que disputan esta noche en el Chase Stadium de Miami, en el segundo amistoso internacional de octubre, tras el 1-0 contra Venezuela del viernes.

El mediocampista Alexis Mac Allister abrió el marcador para el elenco nacional, a los 14 minutos, y volvió a convertir a los 36', mientras que a los 23' amplió la ventaja el defensor Gonzalo Montiel.

El gol de Mac Allister para el 1-0 de Argentina

El gol de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Argentina

El gol de Montiel para el 2-0 de Argentina

El segundo gol de Mac Allister para el 3-0 de Argentina

El gol en contra de Echevarría para el 4-0 de Argentina

El gol de Lautaro Martínez para el 5-0

El segundo gol de Lautaro Martínez para el 6-0 de Argentina

La formación de Argentina

El minuto a minuto de Argentina - Puerto Rico

